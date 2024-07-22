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İnegöl'de Pencereden Düşen 16 Yaşındaki Kız Ağıra Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan düşen genç kız hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:47
İnegöl'de Pencereden Düşen 16 Yaşındaki Kız Ağıra Yaralandı

İnegöl'de Korkunç Kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katından düşen 16 yaşındaki İrem S.D. ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Burhaniye Mahallesi, Okul Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki pencereden sarkan genç kız, dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık Ekipleri Hızla İhtiyaç Duydu

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kızı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılarak olayın nedenleri araştırılmaya devam ediliyor.

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