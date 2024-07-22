İnegöl'de Pencereden Düşen 16 Yaşındaki Kız Ağıra Yaralandı

İnegöl'de Korkunç Kaza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katından düşen 16 yaşındaki İrem S.D. ağır yaralandı.
Olayın Detayları
Burhaniye Mahallesi, Okul Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki pencereden sarkan genç kız, dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık Ekipleri Hızla İhtiyaç Duydu
İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kızı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatılarak olayın nedenleri araştırılmaya devam ediliyor.