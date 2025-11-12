İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı

İnegöl'ün İsaören Mahallesi yolunda bulunan iki valiz ve bir sırt çantası jandarmayı alarma geçirdi; içlerinden kadın kıyafetleri ve ev eşyaları çıktı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:56
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı

İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı

Valizlerden kadın kıyafetleri ve ev eşyaları çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan iki valiz ve bir sırt çantası kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, yol kenarına iki valiz ve bir sırt çantası bırakarak bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, valiz ve çantaları inceledi.

Yapılan kontrolde valizlerin içinde kadın kıyafetleri ve ev eşyaları bulundu.

Jandarma ekipleri, valiz ve çantaları sahibini tespit etmek ve detaylı inceleme yapmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ŞÜPHELİ VALİZ EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRDİ

ŞÜPHELİ VALİZ EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRDİ

ŞÜPHELİ VALİZ EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı