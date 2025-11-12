İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı

Valizlerden kadın kıyafetleri ve ev eşyaları çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan iki valiz ve bir sırt çantası kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kadın, yol kenarına iki valiz ve bir sırt çantası bırakarak bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, valiz ve çantaları inceledi.

Yapılan kontrolde valizlerin içinde kadın kıyafetleri ve ev eşyaları bulundu.

Jandarma ekipleri, valiz ve çantaları sahibini tespit etmek ve detaylı inceleme yapmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ŞÜPHELİ VALİZ EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRDİ