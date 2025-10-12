İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-İnegöl kara yolunda durdurulan araçta 22,92 gram sentetik uyuşturucu bulunan A.D. ve M.E. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:26
İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa-İnegöl kara yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu satışı yaptıkları esnada A.D. ve M.E. yakalandı.

Operasyon Detayları

Araçta yapılan aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, araçta...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Muradiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Çocuklara Etkinlik
2
Bağcılar'da Gazze'deki Kız Çocukları İçin Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı
3
Sinop'ta Mevsimin İlk Karı: Hacıağaç Yaylası Beyaza Büründü
4
Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
6
Afyonkarahisar: CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem Hakkında Soruşturma
7
İstanbul'da DHKP-C Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?