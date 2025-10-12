İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bursa-İnegöl kara yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu satışı yaptıkları esnada A.D. ve M.E. yakalandı.

Operasyon Detayları

Araçta yapılan aramada 22,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

