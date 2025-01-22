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İnegöl Terkinler Çetesi Operasyonunda Bir Tutuklama

İnegöl'de düzenlenen 'İnegöl Terkinler Çetesi' operasyonunda 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonun detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:47
İnegöl Terkinler Çetesi Operasyonunda Bir Tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen 'İnegöl Terkinler Çetesi' operasyonunda yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Kayyum atanan şirketler ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koyan çetenin lider ve üyelerine yönelik yeniden başlatılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan isimlerden N.T. ile oğlu E.T. ve diğer 2 zanlının, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıkları bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklanırken, diğerleri için ev hapsi kararı verildi.

Olayın geçmişi ile ilgili olarak, 25 Eylül'de Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 450 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış; yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek ve senet ele geçirilmişti. Bu süreçte tutuklanan 16 kişi ile birlikte 19 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, çete elebaşının yakalanmasıyla birlikte 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirketin kayyuma devredilmesi sağlanmıştı.

Yargılama süreci devam ederken N.T. ve oğlu E.T. ile diğer 2 şüpheli, 17 Aralık'ta serbest bırakılmış, ancak yeniden gözaltına alınmaları, çetenin devam eden faaliyetlerine olan duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddia edilen 4 zanlı jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren "İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddia edilen 4 zanlı jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

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