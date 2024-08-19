İnegöl'ün Kuyumcular Derneği Başkanı Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İnegöl Kuyumcular Derneği'nde Acı Kayb

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay (42) motorlu aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, Şeref Ay yönetimindeki 16 KLH 20 plakalı motosiklet, Ümitalan mevkisinde Ramazan C. (40) idaresindeki 34 BHY 769 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Ay, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Toplumda Bıraktığı İz

Şeref Ay'ın vefatı, İnegöl’deki kuyumcu esnafı ve yerel toplumda derin bir üzüntü yarattı. Ay, hem sektördeki deneyimi hem de insanlara olan sıcak yaklaşımıyla tanınan bir liderdi.