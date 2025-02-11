INFINIA'dan Türkmenistan'a Gerçek Zamanlı Askeri Eğitim Teknolojisi İhracatı

INFINIA, Türkmenistan'a Yenilikçi Askeri Eğitim Teknolojisi İhracatı Yapıyor

INFINIA, Türkmenistan Kara Kuvvetleri Askeri Lisesi'nde kullanılmak üzere, gerçek zamanlı simülasyon teknolojilerinin en ileri seviyelerini içeren bir askeri eğitim alanı oluşturdu. Eğitim teknolojileri ve savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle geliştirilen bu Sanal Gerçeklik Destekli Askeri Eğitim Alanı, askeri personelin modern ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Bölgedeki Teknoloji Liderliği Hedefi

Elektronik yazılım ve donanım alanındaki mühendislik yetkinlikleri ile dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getiren INFINIA, havacılık, inşaat, eğitim, enerji, uzay ve finans gibi stratejik alanlarda projeler geliştiriyor. Türk cumhuriyetlerinde büyüyerek bölgede güçlü bir teknoloji lideri olmayı hedefleyen şirket, inovasyon odaklı projeleriyle ekonomik ve teknolojik kalkınmayı desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdi.

Gelişmiş Eğitim Simülasyonları

Sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı, interaktif kütüphane, paraşüt atlama simülatörü ve binicilik simülatörü gibi gelişmiş teknolojilerle donatıldı. INFINIA'nın İş Geliştirme Yöneticisi Cihan Cidacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sistemlerin klasik askeri eğitim metotları ile teknoloji arasında bir köprü kurduğunu belirtti.

Esnek ve Aktif Eğitim Altyapısı

Bölgedeki eğitim merkezinde toplamda 32 kişi kapasiteli bir eğitim alanı kuruldu. Cidacı, sistemin esnek yapısından bahsederek, her ülkenin ordusunun envanterine göre özelleştirilebileceğini vurguladı. Aynı zamanda, askeri stratejik karar alabilme yeteneği geliştirmek hedefleniyor.

Yapay Zeka ve Sürekli Güncelleme

Projenin en büyük yeniliklerinden biri olarak yapay zeka modelinin kullanıldığını dile getiren Cidacı, bu modelin düşman unsurlarının en son teknolojilerle geliştirilmesine olanak sağladığını belirtti. Bu sayede, sistem istenildiği gibi sürekli güncellenerek dinamik bir yapıya kavuşmakta.

Ülkeler Arası Yüksek Talep

Türk cumhuriyetlerinden gelen talep üzerine, Kara Kuvvetleri, Özel Harekat ile birlikte Deniz ve Hava Kuvvetleri için de özel simülasyon projeleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Cidacı, bu tür yenilikçi eğitim alanlarının gelecekte daha da yaygınlaşacağını öngördü.

INFINIA'nın amacı, eğitim teknolojilerini en son gelişmelerle birleştirerek ordular için lider bir konumda kalmaktır. Cidacı, bunun yanı sıra, geleneksel eğitim metodlarını modern teknolojilerle bir araya getirerek, eğitim süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Eğitim teknolojileri ve savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle oluşturulan Sanal Gerçeklik Destekli Askeri Eğitim Alanı, Türkmenistan'a ihraç edildi. INFINIA İş Geliştirme Yöneticisi Cihan Cidacı, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Eğitim teknolojileri ve savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle oluşturulan Sanal Gerçeklik Destekli Askeri Eğitim Alanı, Türkmenistan'a ihraç edildi. INFINIA İş Geliştirme Yöneticisi Cihan Cidacı, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.