Influencer'lara Yönelik Eğitim Programı 9 Ocak'ta Başlıyor

Influencer Eğitim Programının İkincisi Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programının ikincisi, 9 Ocak Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Eğitim, Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası'nda yapılacak ve 100 binin üzerinde takipçisi olan sosyal medya etkileyicilerini hedef alıyor.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Bu eğitim programı, sosyal medya etkileyicilerinin faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmelerini sağlamak amacıyla hazırlandı. Ticaret Bakanlığı, katılımcılara tüketici hakları, sosyal medya reklamları ve yasal düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler aktaracak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sosyal medya faaliyetlerindeki vergilendirme ve yasal yükümlülükler konularında katılımcıları bilgilendirecek.

Programın Özgünlüğü ve Katılımcıların Faydaları

Programa katılım gösteren influencer'lar, Reklam Özdenetim Kurulu tarafından sunulacak pazarlama iletişimi, etik ve yasal kurallar ile telif hakları ve kişisel veri korunması gibi konularda da eğitim alacaklar. Bu tür eğitimler, sosyal medya etkileyicilerini yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini benimsemeye teşvik ediyor, dolayısıyla markalar gözünde kendilerini farklı kılma fırsatı sunuyor.

Katılım Şartları ve Detaylar

Eğitim programına 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan sosyal medya etkileyicileri katılabilir. Programın ilk aşaması, 25 Kasım 2024'te başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Katılımcılar, eğitimi tamamlayarak katılım belgesi aldılar ve listeleri Reklam Özdenetim Kurulu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Eğitim programı, bu yılın sonuna kadar her iki ayda bir düzenlenmesi planlanıyor. Eğitime dair detaylar için smeegitimi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.