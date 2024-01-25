İnfluencerlar için Bakanlık düğmeye bastı: ''Güven Damgası'' uygulaması ile denetimler sıklaştırılacak

Ticaret Bakanlığı influencerlar için yeni bir uygulama başlattı. Sosyal medyada paylaşım yapan tanınmış isimler için ek denetimler geliyor.



Ticaret Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda, tüketicilerin haklarını daha fazla korumak için çalışmalar yapacak. Bu amaçla tüketici koruma mevzuatı güncel duruma göre yeniden ele alınacak.

Bakanlık Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu ile birlikte influencerlar üzerindeki denetimini artırıyor. "Influencer Sertifika Programı Projesi" ile influencerlar daha yoğun denetime tabi tutulacağı belirtiliyor.

İNFLUENCERLARA GÜVEN DAMGASI UYGULAMALI DENETİM

Bu proje sayesinde sertifikalı influencerların reklam verenlere karşı sorumlu davrandığına dair bakanlık bir garanti sunacak. "Güven Damgası" uygulamasında olduğu gibi, güven damgası taşıyan e-ticaret sitelerine nasıl güvenilirse, sertifikalı influencerlara da öyle güvenilmesi sağlanacak.