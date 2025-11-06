ING Türkiye'nin Aktif Büyüklüğü 266,3 milyar TL’ye Ulaştı

ING Türkiye, 3Ç2025'te aktif büyüklüğünü 266,3 milyar TL’ye çıkardı; net kâr 2 milyar TL. Dijitalleşme ve AI yatırımları kredi desteğini artırdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:39
ING Türkiye, 2025 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan banka, çeyrek sonunda konsolide aktif büyüklüğünü 266,3 milyar TL ve özkaynak tutarını 22,9 milyar TL olarak bildirdi.

Güçlü Performans ve Kredi Desteği

Banka, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde net kârını 2 milyar TL olarak açıkladı. ING Türkiye, ekonomiye 141,3 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 170 milyar TL kredi desteği sağlarken, mevduat büyüklüğü 173,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yönetimin Değerlendirmesi

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yılın üçüncü çeyreğinde küresel ekonomi, jeopolitik gelişmeler, gümrük tarifeleri ve faiz kararları odağında şekillenirken; Türkiye’de ise Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve enflasyonun düşürülmesine yönelik izlenen adımlar öne çıktı. Biz de bu dönemde, Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürdük ve ekonomiye katkı sağladık. Bu çeyrekte finansal tablolarımızda güçlü bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 33, aktif büyüklüğümüzde yüzde 34 oranında artış kaydettik, ayrıca ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 36 oranında artırdık"

Dijitalleşme ve Yapay Zeka Yatırımları

Gökgöz, dijitalleşmeyi merkeze alan stratejileriyle teknoloji odağında yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti: "2025 yılının başında hayata geçirdiğimiz yapay zekâ (AI) ve üretken yapay zekâ (GenAI) temelli operasyonel dönüşüm programının sonuçlarını, iş süreçlerimize yüzde 85 başarı oranıyla yansıttık. Yapay zekâ destekli yeni operasyonel modelimizle, insan kaynağımızın zamanını operasyonel iş yükünden müşteri iletişimine ve katma değerli hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte bağlı ortaklığımız ING Yatırım’da teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla dijital dönüşümde önemli adımlar attık. Bütün bunların sonucu olarak ING Yatırım’da hesap açılışlarının tamamı dijitalden yapılırken, VIOP işlem hacminin ise yüzde 99’u dijital kanallardan gerçekleşiyor"

Müşteri Odaklı Ürün Gelişimi

Bankanın dijital ve zahmetsiz bankacılık anlayışı çerçevesinde müşterilerinin birikimlerine değer kattığı vurgulandı. Gökgöz, ürün gelişimine ilişkin şunları ekledi: "Müşterilerimize, esnek bir deneyim sunduğumuz Turuncu Hesap ürünümüzü genç segment odağında genişlettik. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir parçası olarak gençlerin tasarruf alışkanlığı kazanmalarına destek olmayı önemsiyoruz. Türkiye’nin Z kuşağına özel ilk yatırım fonundan sonra Turuncu Genç Hesap ile gençlere sunduğumuz ürün gamını genişletmekten mutluyuz."

