Inga Ruigiene Parlamentodan Güvenoyu Alarak Litvanya Başbakanı Oldu

Inga Ruigiene Parlamentodan Güvenoyu Alarak Başbakanlığa Atandı

Oylama sonucunda yeni hükümet ve koalisyon anlaşması

Litvanya Parlamentosu (Seimas), iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (LSDP)'nin başbakan adayı Inga Ruigiene'ye güvenoyu verdi. Yapılan oylamada 78 milletvekilinin evet oyuyla Ruigiene ülkenin yeni başbakanı oldu.

Ruigiene, yemin töreni gerçekleştikten ve Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın kararnamesini imzalamasının ardından resmen görevine başlayacağını bildirdi.

141 sandalyeli parlamentoda, iktidardaki LSDP ile Nemunas Şafağı Partisi ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği arasında koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma imzalandı. Parlamento yapısı ve koalisyon ortakları yeni hükümetin istikrarı açısından önemli rol oynayacak.

LSDP'nin yazılı açıklamasında, yeni hükümetin Litvanya'nın güvenliği için hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağı vurgulandı.

Hükümet değişikliğine zemin hazırlayan gelişme, eski başbakan Gintautas Paluckas'ın temmuz ayında istifasını duyurmasıyla başladı. Paluckas, 31 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamış ve bu gelişme hükümetin düşmesiyle sonuçlanmıştı.