DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

Inga Ruigiene Parlamentodan Güvenoyu Alarak Litvanya Başbakanı Oldu

Seimas, LSDP'nin başbakan adayı Inga Ruigiene'ye 78 evet oyu vererek güvenoyu sağladı; Ruigiene yemin ve Cumhurbaşkanı Nauseda'nın kararnamesiyle göreve başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:35
Inga Ruigiene Parlamentodan Güvenoyu Alarak Litvanya Başbakanı Oldu

Inga Ruigiene Parlamentodan Güvenoyu Alarak Başbakanlığa Atandı

Oylama sonucunda yeni hükümet ve koalisyon anlaşması

Litvanya Parlamentosu (Seimas), iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (LSDP)'nin başbakan adayı Inga Ruigiene'ye güvenoyu verdi. Yapılan oylamada 78 milletvekilinin evet oyuyla Ruigiene ülkenin yeni başbakanı oldu.

Ruigiene, yemin töreni gerçekleştikten ve Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın kararnamesini imzalamasının ardından resmen görevine başlayacağını bildirdi.

141 sandalyeli parlamentoda, iktidardaki LSDP ile Nemunas Şafağı Partisi ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği arasında koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma imzalandı. Parlamento yapısı ve koalisyon ortakları yeni hükümetin istikrarı açısından önemli rol oynayacak.

LSDP'nin yazılı açıklamasında, yeni hükümetin Litvanya'nın güvenliği için hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağı vurgulandı.

Hükümet değişikliğine zemin hazırlayan gelişme, eski başbakan Gintautas Paluckas'ın temmuz ayında istifasını duyurmasıyla başladı. Paluckas, 31 Temmuz'da istifa ettiğini açıklamış ve bu gelişme hükümetin düşmesiyle sonuçlanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
7
Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor