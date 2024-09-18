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İngiliz Askerleri Kosova'ya Tatbikat İçin Ulaştı

NATO'nun KFOR'u, 300 İngiliz askerinin Kosova'da tatbikat yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:11
İngiliz Askerleri Kosova'ya Tatbikat İçin Ulaştı

300 İngiliz Askeri Kosova'ya İndi

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü, KFOR, 300 ek İngiliz askerin ülkeye vardığını duyurdu. Bu askerler, KFOR birlikleriyle birlikte ortak tatbikatlar yapacak.

Tatbikatın Amacı ve Süresi

KFOR'dan yapılan açıklamada, geçici olarak Kosova’da bulunacak bu askerlerin, ekim ayının sonuna kadar tatbikata katılacağı belirtildi. Bu tatbikatların amacı, KFOR misyonuna katılan bu ek birliklerin entegrasyonunu sağlamak ve mevcut prosedürleri test etmektir.

Güvenlik ve İstikrar Hedefleri

Açıklamada, "Bu tatbikatlar sayesinde Kosova’da yaşayan insanların yanı sıra tüm topluluklar için güvenli bir ortam oluşturulması ve tarafsız bir şekilde hareket özgürlüğünün sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

KFOR Misyonu ve Gücü

KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova’da göreve başladı. Bugün, NATO üyesi 23 ülke ile NATO üyesi olmayan 5 ülkeden oluşan yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel görev yapmaktadır.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye, 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde aktif olarak rol almaktadır. Ülke, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023 tarihinde 1 yıllığına devralmıştı.

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