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İngiliz Boksörün Darbettiği Taksici Kadir Biçer Olayı Açıkladı

Eyüpsultan'da boksör tarafından darbedilen taksici Kadir Biçer, yaşadığı dehşeti anlattı. Durumu ciddi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:16
İngiliz Boksörün Darbettiği Taksici Kadir Biçer Olayı Açıkladı

Eyüpsultan'da Şoke Eden Olay

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İngiltere uyruklu boksör tarafından darbedilen taksi şoförü Kadir Biçer (56), yaşadığı korkunç anları paylaştı. Olay, 25 Nisan tarihinde, İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen boksör R.K. tarafından gerçekleşti.

Yaşadığı Korkunç Deneyimi Anlattı

Kadir Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcunun havalimanından alındığını ve gideceği otelin adresini navigasyona yazdıktan kısa süre sonra olayların geliştiğini ifade etti. Biçer, "Araç hareket ettikten sonra arka koltuktaki kişi önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Hayatımı tehlikede hissettim," dedi.

Can Havliyle Araçtan Atlarken Yaralandı

Kendisini savunmak için aracı sağa çekip dışarı çıkmaya çalıştığını belirten Biçer, can havliyle seyir halindeki araçtan atladığını ve bu esnada ağır şekilde yaralandığını aktardı. Dişlerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğunu vurgulayan Biçer, sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Başvuru Süreci ve Gelişmeler

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan boksör R.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kadir Biçer, tutuklu şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasını talep ederek, en ağır cezayı almasını istedi.

Ağabeyinin Açıklamaları Dikkat Çekti

Bıçer’in ağabeyi Hüseyin Biçer ise kardeşinin sağlık durumunun ağır olduğunu belirterek, "Kardeşim, İstanbul Havalimanı'ndan aldığı İngiliz boksör nedeniyle ciddi yaralar aldı. Yüzündeki tüm kemikler kırıldı ve durumu pek iç açıcı değil," şeklinde konuştu.

Olayın bir başka dikkat çekici yönü ise, taksici Kadir Biçer'in darbedilmesi anının araç içi kamerası tarafından kaydedilmiş olması.

İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen İngiltere uyruklu boksör R.K. tarafından darbedilen ve ağır...

İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen İngiltere uyruklu boksör R.K. tarafından darbedilen ve ağır yaralanan taksi şoförü Kadir Biçer'in (56), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Biçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen İngiltere uyruklu boksör R.K. tarafından darbedilen ve ağır...

İstanbul Havalimanı'ndan aracına binen İngiltere uyruklu boksör R.K. tarafından darbedilen ve ağır yaralanan taksi şoförü Kadir Biçer'in (56), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Biçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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