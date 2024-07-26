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İngiliz Emily, Nişanlısı Ferhat ile Müslüman Oldu

İngiliz Emily, Gaziantepli nişanlısı Ferhat sayesinde Müslüman olup Emine ismini aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:15
İngiliz Emily, Nişanlısı Ferhat ile Müslüman Oldu

İngiliz Genç Kadın Müslüman Oldu

22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Emily Anna, Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan sayesinde Müslümanlık yoluna adım attı.

Müslümanlık Kabülü ve İhtida Töreni

Ferhat ile nişanlandıktan sonra İslam dinini kabul etmeye karar veren Emily, Gaziantep İl Müftülüğü'ne başvurarak ihtida töreni düzenlenmesini istedi.

Törene, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da katıldı. Bu özel günde Emily, Emine ismini alarak Müslüman oldu.

İslam'ın Evrensel Değeri ve Kişisel Duygular

İl Müftüsü Hazırlar, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi aktarırken, Emine Anna'ya ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını hediye etti.

İlk kez Müslüman olmanın duygusunu yaşayan Emine, "Nişanlımın değerleri ve İslam'ın insanlara sunduğu anlam beni çok etkiledi. Bu yüzden Müslüman olmak istedim. Çok heyecanlıyım ve mutluyum,” şeklinde konuştu.

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl...

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Emine adını aldı.

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl...

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Emine adını aldı.

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl...

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Emine adını aldı.

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl...

İngiliz Emily Anna (sol2) Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan (solda) sayesinde Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Emine adını aldı.

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