İngiliz Milletvekillerinden Hükümete UCM'nin Tutuklama Emirlerini Uygulama Çağrısı

İngiliz Milletvekillerinden Hükümete UCM Üzerinden Baskı

İngiltere'de, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emirlerine yönelik artan bir destek var. Milletvekilleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alınan UCM kararlarının hükümet tarafından uygulanması çağrısında bulundu.

Politikacıların Sosyal Medya Açıklamaları

Avam Kamarası'ndaki Liberal Demokratlar grubu lideri Ed Davey, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda UCM kararını desteklemeli ve uygulamalıdır." açıklamasında bulundu. Davey, Gazze'deki insani krizin durdurulması ve iki devletli çözümün sağlanması için derhal ateşkes çağrısı yaptı.

İktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, kararı "geç kalınmış" olarak değerlendirerek, hükümetin derhal bir adım atması gerektiğini belirtti. Corbyn, "İngiltere hükümeti, soykırımı engelleme konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirecek mi?" şeklinde sordu.

Diğer Milletvekillerinin Tepkileri

Coventry South Milletvekili Zarah Sultana, İngiltere hükümetinin UCM kararlarına uyması ve hemen silah satışlarını durdurması gerektiğini vurguladı. Bağımsız milletvekillerinden Adnan Hussain, hükümetin İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini kesmesi gerektiğini söyleyerek, "Bunu reddetmek suça ortaklık demektir." ifadelerini kullandı.

Diğer bağımsız milletvekili Richard Burgon, Netanyahu ve Gallant'a yönelik verilen tutuklama emrini destekleyerek, "Hükümetimiz bu tutuklama emirlerini uygulamalı ve daha fazla savaş suçu işlenmesinin önüne geçmeli." dedi.

Filistin Misyonu'ndan Önemli Değerlendirme

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, UCM kararının adaleti sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Zomlot, "Hukukun tüm gücü İsrailli savaş suçlularına eşit şekilde uygulanmalıdır." diyerek, uluslararası hukuku savunan tüm tarafların bu karara saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.