İngiliz Vatandaş Mentor Rama Türkiye'de Saç Ekimi ve Diş Tedavisi Sonrası Öldü

İngiliz Vatandaş Mentor Rama Türkiye'de Saç Ekimi ve Diş Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Dymed Hair Clinic isimli merkezde saç ektiren Rama, Şişli'de bir otele yerleşti.

Ertesi gün Vadiİstanbul'da bulunan Aqua Dental Clinic isimli iş yerine diş tedavisi için giden Rama, oteline döndüğünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Otopsi

Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı. Rama'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edilerek ülkesine götürüldü.

