İngiliz Vekil Zarah Sultana'nın İsrail'e Silah Satışlarına Eleştirisi

İngiliz Vekilden Sert Eleştiri

İngiltere'de iktidar partisi İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, ülkesinin İsrail'e silah satışına devam etmesini sert bir dille eleştirdi.

Bölgesel Savaşa Suç Ortaklığı

Sultana, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin silah satışlarının bölgesel çatışmalara olan etkisini vurgulayarak, "İngiltere, bu bölgesel savaşta suç ortaklığı yaparak uluslararası hukukun ihlallerine zemin hazırlıyor," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Yan Etkileri

Sultana, İsrail'in Lübnan üzerindeki hava saldırılarının sonucunda en az 182 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700’den fazla insanın yaralandığını kaydetti.

İngiliz Hükümeti ve Tepkiler

İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışını sürdürmesi, toplumda ve uluslararası arenada büyük tepkilere neden oldu. David Lammy, ekim ayı itibarıyla 350 silah satış lisansından sadece 30'unun askıya alındığını açıkladı.

Uluslararası Çağrılar ve İhlaller

İnsan hakları örgütleri, İngiltere'nin silah ambargosunun yetersiz olduğunu belirterek, İsrail'e yapılan silah tedarikinin tamamen durdurulması çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Durum

İsrail, son günlerde Lübnan'da yoğun hava saldırıları düzenleyerek, 274 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1,024 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu durum, ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a büyük bir göç hareketine neden oldu.

Lübnan eğitim bakanlığı, ülkede eğitime ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı, saldırılardan etkilenen insanları barındırmak için güneydeki okulları açtığını bildirdi.