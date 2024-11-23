İngiltere, AB İlişkilerini Yeniden Şekillendirmek İçin Yeni Müzakereci Arıyor

İngiltere, AB İlişkileri İçin Yeni Dönem Başlatıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri derinlemesine yeniden şekillendirme hedefi doğrultusunda, hükümet yeni bir AB müzakerecisi istihdam etmeye hazırlanıyor.

Yeni Müzakereci için İlan Edilen Gereksinimler

The Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre, yıllık en az 153 bin sterlin (yaklaşık 6,7 milyon Türk lirası) maaşla çalışacak bu müzakereci, İngiltere'nin AB ile dönemsellik taşıyan tüm ilişkilerini temsil etmek üzere atanacak.

Cabine Ofisi tarafından belirtilen görevin kapsamı, Başbakan Starmer ve AB ile ilişkilerden sorumlu Kabine Ofisi Bakanı Nick Thomas-Symonds'a ikili ilişkiler ve uluslararası ekonomik meseleler konusunda birincil danışmanlık yapacak biçimde tanımlandı.

İlişkilerin Temelini Oluşturan Müzakereler

Müzakereci, Starmer adına AB ile yapılacak görüşmelere katılacak ve İngiltere-AB ilişkilerinin temelini oluşturan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın gelecek yılki yenileme müzakerelerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Eleştiriler ve Yanıtlar

Yeni müzakereci istihdamını yorumlayan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti yetkilileri, bu durumu "Başbakan Starmer'ın, Brexit'i baltalamaya çalıştığının göstergesi" olarak nitelendirdi. Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada Muhafazakar Partinin İngiliz halkının iradesinin geri çevrilmesine kesinlikle izin vermeyeceğini belirtti.

İktidardaki İşçi Partisi'nden bir kaynak ise Patel'in bu iddialarını reddederek, "AB'ye, Gümrük Birliği'ne, Tek Pazar'a veya serbest dolaşıma dönüş olmayacak," ifadesini kullandı. Kaynak, önceliklerinin ulusal çıkarlar doğrultusunda ticaret engellerini kaldırmak ve işbirliğini artırmak olduğunu vurguladı.

Starmer'ın Yöntem Değişikliği

Görev süresinin başlangıcından itibaren AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı vaad eden Başbakan Starmer, bu bağlamda Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Ayrıca, temmuzda Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 4'üncü zirvesine ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, ilişkilerin yeniden şekillendirilmesinin zorlu olduğunu belirten Starmer, "Eski müzakere yöntemlerinden uzaklaşıp daha yapıcı bir yaklaşım benimsiyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.