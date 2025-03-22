İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

E3 ülkeleri, Gazze'de acil ateşkese dönüş ve insani yardımların sağlanması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:22
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan Üçlü Çağrı

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, Gazze'de derhal ateşkese dönülmesi çağrısını yaptı. Ülkeler, İsrail'in uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermeden, yardımların akışına izin vermesi gerektiği mesajını iletti.

Ortak Açıklamada Öne Çıkanlar

Üç ülkenin dışişleri bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tekrar başlamasının, Gazze halkı, esirler ve tüm bölge için büyük bir gerileme anlamına geleceğini vurguladı. Açıklamada, "Sivil kayıplar karşısında dehşete düşmüş durumdayız. Derhal ateşkese geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri öne çıktı.

Ateşkesin Kalıcılığı İçin Müzakere Çağrısı

Tüm taraflar, ateşkesin tam olarak uygulanması ve kalıcı hale gelmesi için müzakerelere yeniden başlamaya davet edildi. Açıklamada, bu yolun, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da kapsaması gerektiğine dikkat çekildi.

İnsani Durumun İyileştirilmesi

Açıklamada, İsrail'in su ve elektrik dahil olmak üzere insani erişimi yeniden tesis etmesi gerektiği vurgulandı. Sivillerin korunması ve temel yardımlara erişimin sağlanması gerektiği belirtilerek, "İsrail, uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı göstermeli ve yardım akışına derhal izin vermeli" denildi.

BM Tesislerine Yapılan Saldırı ve Soruşturma Çağrısı

İsrail'in Gazze'nin ortasında bulunana Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'ne ait misafirhaneye yaptığı saldırılar nedeniyle de derin bir üzüntü içindeki ülkeler, BM personelinin korunması ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiği mesajını verdi.

Ateşkesi Bozan Saldırılar ve Sonuçları

İsrail ordusunun, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılara yeniden başladığı bildirildi. Bu dönemde, çoğunluğunu kadınlar, yaşlılar ve çocukların oluşturduğu 600'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Ateşkesin bozulması ile birlikte, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda ölen Filistinli sayısının 49 bin 747'e, yaralı sayısının ise 113 bin 213'e ulaşmış durumda.

Hamas ve Yeni Askeri Taktikler

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini ifade ederken, Hamas da İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve Gazze halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını belirtti. Tüm bu gelişmeler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun altyapısında,isinin istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden almasının ardından gerçekleşti.

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