İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner: Esed Rejiminin Yıkılması Olumlu Bir Gelişme

Rayner'den Açıklama: Esed'in Yıkılması İyimser Bir Gelişme

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını ifade etti. Sky News televizyonuna katıldığı programda, Rayner, bu durumu değerlendirirken Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda bir siyasi sürecin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Siyasi Çözüm ve Sivil Altyapının Korunması

Rayner, Esed sonrası döneme ilişkin olarak, "BM kararları doğrultusunda siyasi çözüme ve sivil altyapının korunmasına ihtiyacımız var. Çok uzun süredir siviller hayatını kaybediyor. Bölgede istikrar gerekiyor," dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Suriye'deki İngiliz vatandaşları için hazırlık yaptığını belirten Rayner, Suriye'nin geleceği hakkında BM kararlarına dikkat çekti. İstikrarın sağlanması için siyasi sürecin gerekliliğini vurgulayarak, "Diktatörlük ve terör, Suriye halkı için ek problemler yaratırken, bölgeyi de istikrarsızlaştırabilir. Bu nedenle Suriye halkının çıkarları doğrultusunda çalışacak bir hükümeti oluşturacak bir siyasi sürece ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Halkın Güvenliği ve Geleceği

Rayner, Suriye halkının güvenliğini, temel hizmetlerini ve özgürlüklerini hak ettiğini belirtirken, Başbakan Keir Starmer'ın bölgeye giderek müttefiklerle konuyu ele alacağını da sözlerine ekledi.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyinde, 27 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir kısmını rejim güçlerinden alan muhalif gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı. Ardından, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de ele geçirdiler.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı bölgelerini de kontrol altına alarak ilerlemeye devam etti. 6 Aralık'ta Dera ilinde askeri operasyon başlatan muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri almayı başardı. 7 Aralık'ta ise Suveyda ilinin tamamı muhalif grupların kontrolüne geçti ve aynı gün Kuneytra il merkezinin de kontrolü elde edildi.

Bandangörselde, Esed rejimi güçleri 8 Aralık'ta kısa sürede başkentin tamamını kaybetti. Böylece Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetimi sona ermiş oldu.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırdı.