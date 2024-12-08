DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.462.679,33 0,65%

İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner: Esed Rejiminin Yıkılması Olumlu Bir Gelişme

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Esed rejiminin yıkılmasını olumlu bulduğunu belirtti ve siyasi sürecin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:01
İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner: Esed Rejiminin Yıkılması Olumlu Bir Gelişme

Rayner'den Açıklama: Esed'in Yıkılması İyimser Bir Gelişme

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasını olumlu karşıladığını ifade etti. Sky News televizyonuna katıldığı programda, Rayner, bu durumu değerlendirirken Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda bir siyasi sürecin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Siyasi Çözüm ve Sivil Altyapının Korunması

Rayner, Esed sonrası döneme ilişkin olarak, "BM kararları doğrultusunda siyasi çözüme ve sivil altyapının korunmasına ihtiyacımız var. Çok uzun süredir siviller hayatını kaybediyor. Bölgede istikrar gerekiyor," dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Suriye'deki İngiliz vatandaşları için hazırlık yaptığını belirten Rayner, Suriye'nin geleceği hakkında BM kararlarına dikkat çekti. İstikrarın sağlanması için siyasi sürecin gerekliliğini vurgulayarak, "Diktatörlük ve terör, Suriye halkı için ek problemler yaratırken, bölgeyi de istikrarsızlaştırabilir. Bu nedenle Suriye halkının çıkarları doğrultusunda çalışacak bir hükümeti oluşturacak bir siyasi sürece ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Halkın Güvenliği ve Geleceği

Rayner, Suriye halkının güvenliğini, temel hizmetlerini ve özgürlüklerini hak ettiğini belirtirken, Başbakan Keir Starmer'ın bölgeye giderek müttefiklerle konuyu ele alacağını da sözlerine ekledi.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyinde, 27 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir kısmını rejim güçlerinden alan muhalif gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı. Ardından, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de ele geçirdiler.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı bölgelerini de kontrol altına alarak ilerlemeye devam etti. 6 Aralık'ta Dera ilinde askeri operasyon başlatan muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri almayı başardı. 7 Aralık'ta ise Suveyda ilinin tamamı muhalif grupların kontrolüne geçti ve aynı gün Kuneytra il merkezinin de kontrolü elde edildi.

Bandangörselde, Esed rejimi güçleri 8 Aralık'ta kısa sürede başkentin tamamını kaybetti. Böylece Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetimi sona ermiş oldu.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırdı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
2
IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli
3
Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz
4
Bodrum'un Mahalleleri Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı
5
TBMM Heyeti, Azerbaycan'daki Tarihi Kentleri Ziyaret Etti
6
Almanya'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor