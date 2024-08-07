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İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner, Sokaklarda Haydutluğa Karşı Sert Önlem Alacak

Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karşı polis müdahalesinin garantisini verdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:30
İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner, Sokaklarda Haydutluğa Karşı Sert Önlem Alacak

Başbakan Yardımcısı Rayner'den Şiddete Sert Tepki

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, başkent Londra'da gerçekleşmesi beklenen aşırı sağcıların düzenleyeceği 100'e yakın şiddet eylemine karşı polisinin müdahale hazır olduğunu açıkladı. Rayner, sokaklarda haydutluğun hiçbir geçerli mazereti olamayacağını vurguladı.

Rotherham Ziyareti ve Açıklamalar

Rayner, Rotherham'da düzensiz göçmenlerin barındığı bir oteli ziyaret ettikten sonra, bu akşam gerçekleştirilecek şiddet olaylarına karşı İngiliz polisinin hazır olacağını ifade etti. "Sokaklarımızda haydutluk ve suçun mazereti olamaz," dedi.

Hukuksal Cevaplar Bekleniyor

Şiddete teşebbüs edenlerin yasalar önünde hesap vereceğini belirten Rayner, "Bu durum bizim İngiliz değerlerimizle bağdaşmıyor," diye konuştu. Polis kaynakları, ülke genelinde 100'e yakın aşırı sağcı eylem ile 30 karşıt etkinlik planlandığını duyurdu.

Olayların Gelişimi

30 Temmuz'da Southport kentinde 17 yaşındaki bir saldırganın düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu başlayan olaylar, aşırı sağcıların protestolarıyla büyüdü. Sosyal medyada yayılan spekülasyonların ardından, 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar, polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Bu olaylar polisin yüzlerce kez müdahale etmesini gerektirdi.

Ülke Genelinde Gözaltılar

Yaşanan olaylar, 2 Ağustos'ta Sunderland'e sıçrayarak burada da protestoların artmasına sebep oldu. Şimdiye kadar polis tarafından 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Olayların şiddet tırmanışında, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler de büyük rol oynadı.

Toplumun Genel Sağlığı ve Güvenliği İçin Önlemler

Bu süreçte yerel yönetimler ve güvenlik güçleri, başta Hull, Liverpool, Glasgow olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasakları ve toplulukları koruma harekâtları yürütüyor. Rayner, bu tür eylemlere karşı toplumsal birliğin önemine dikkat çekti.

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