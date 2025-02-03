İngiltere Başbakanı Starmer: AB ve ABD ile İlişkilerimiz Eşit Derecede Önemli

İngiltere Başbakanı Starmer, AB ve ABD İlişkilerini Vurguladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brüksel'deki gayriresmi AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilerin eşit derecede önemli olduğunu ifade etti. Starmer, "Bu ilişkilerin ikisi de bizim için çok önemli. İkisi arasından birini seçmiyoruz," dedi.

NATO'ya Bağlılık Vurgusu

Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısında, İngiltere'nin NATO'ya olan bağlılığının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti ve NATO'ya olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Rusya'nın Avrupa için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Starmer, Rusya-Ukrayna savaşının yalnızca Ukrayna'da değil, tüm Avrupa'da bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Bu savaş, Ukrayna'ya ve oradaki çocukların geleceğine karşı bir savaştır. Bu yüzden hepimiz onların yanındayız. Bu savaşı sona erdirmek için çalışıyoruz. Barış, güçle gelecektir," şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya Destek ve Avrupalı Müttefiklerin Rolü

Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek adına her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi. Öte yandan, özellikle Avrupalı müttefiklerin daha fazla adım atması gerektiğini belirtti.

Starmer, Donald Trump'ın Rusya’ya uygulayabileceği yaptırımların etkinliğini değerlendirerek, "Bunun Putin’i sarstığı çok açık. Ben de Avrupalı partnerlerimle baskıyı artırma çalışmalarında bulunmak için buradayım," ifadelerini kullandı.

Savunma ve Güvenlik Alanında Yatırımlar

İngiltere'nin milli gelirinin %2,3'ünü savunmaya harcadığına dikkat çeken Starmer, bu oranı %2,5'e çıkaracaklarını da sözlerine ekledi. Starmer, "Avrupa olarak omuzlarımıza daha fazla yük almalıyız. Çünkü bu bizim taşımamız gereken bir yük," dedi.

Tarım ve Ticaret İlişkileri

Toplantının soru-cevap kısmında Trump'ın uluslararası ticaret konusundaki kararlarına değinen Starmer, "Önemli olan, güçlü ve açık ticari ilişkilerdir. Başkan Trump'la görüşmemin temelinde de bu vardı," şeklinde ifade etti.

Ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının hayati rol oynamasının yanına, "Çünkü bu sadece Ukrayna'nın egemenliği değil, küresel güvenlik meselesidir," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Starmer, AB ve ABD’nin İngiltere için bir bütün olarak çok önemli olduğunu ve bu ilişkilerin seçim aralığında olmadığını yineleyerek, "Bu, İngiltere'nin on yıllardır süregelen tarihi tutumudur," dedi. Savunma ve güvenlik alanında işbirliklerinin İngiltere’nin en iyi çıkarlarına ve küresel güvenliğe hizmet ettiğini belirtti.