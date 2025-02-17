İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa'nın Savunma Harcamalarını Artırması Şart

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Kritik Açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkelerinin ulusal güvenliğinin kuşaklar boyu sürecek bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini ifade etti. Starmer, bu açıklamaları, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu acil toplantı öncesinde, Bristol şehrinde gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın Geleceği ve Barış Önceliği

Starmer, yaptığı konuşmada, "Açıkçası acil soru, Ukrayna'nın geleceği ve bununla birlikte Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye devam etmeliyiz. Barış olursa, ki hepimiz barış istiyoruz, bunun kalıcı olmasını sağlamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Savunma Harcamalarının Artırılması Taahhüdü

İngiltere'nin savunma harcamalarını yüzde 2,5'e çıkarma taahhüdünü yerine getireceğini söyleyen Starmer, Avrupalı müttefikleri için de önemli bir mesaj verdi: "Hepimizin hem kabiliyet hem de harcama konusunda adım atmamız gerekir. Buna İngiltere dahil, işte bu yüzden daha fazla harcama yapma taahhüdünde bulundum."

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Uyarıları

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının şart olduğunu vurguladı. Rutte, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin "çok üzerine çıkacağını" ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söyledi.

Rutte, müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu belirtirken, Avrupa müttefiklerinin harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya katkılarını artırmaları gerektiğini ifade etti.