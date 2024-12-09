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İngiltere Başbakanı Starmer, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Suriye ve işbirlikleri üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:45
İngiltere Başbakanı Starmer, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve Suriye üzerindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan duyuruya göre, Al Nahyan ve Starmer, Abu Dabi sokaklarında önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin merkezinde Suriye'deki durumu değerlendirmek bulunuyordu. Starmer, Al Nahyan'ın bölgede istikrar sağlama konusundaki düşüncelerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İki lider, aynı zamanda yapay zeka, güvenlik ve savunma alanındaki yeni işbirlikleri geliştirme hususunda mutabakata vardı. Bu işbirliklerinin yanı sıra, ülkeleri arasında karşılıklı yatırımları artırma konusunda da görüş birliğine ulaştılar.

Starmer, bu bölgesel ziyaretinin devamında BAE'nin ardından Suudi Arabistan ile de temaslarda bulunmayı planlıyor.

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