İngiltere Başbakanı Starmer'den Savunma Harcamaları uyarısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:51
İngiltere Başbakanı Starmer'den Savunma Harcamaları uyarısı

İngiltere Başbakanı Starmer'den Önemli Açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Avrupa'ya daha fazla savunma harcaması yapma çağrısının haklı olduğunu vurgulayarak, "Artık kendi güvenliğimizin sorumluluğunu alma zamanı" dedi.

ABD'ye Destek

İskoçya İşçi Partisinin yıllık kongresinde konuşan Starmer, ABD'nin Avrupa ülkelerine yönelik savunma harcamaları ile ilgili uyarılarına dikkat çekti. Önümüzdeki hafta Washington ziyareti gerçekleştirecek olan Starmer, "İngiltere'nin Avrupa kıtasındaki koruma rolünü güçlendirmesi gerektiğini" ifade etti.

Savunma Bütçesi Hedefleri

Starmer, İngiltere'nin savunma bütçesini milli gelirin %2,3'ünden %2,5'ine çıkarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca Ukrayna konusunda da İngiltere'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Müzakereler

Kendisi, ABD ile Rusya arasında yapılan barış görüşmeleri sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. Starmer, "Ukrayna konusunda Ukrayna'nın olmadığı bir müzakere olamaz. Ukrayna halkının uzun süreli güvenlik garantilerine ihtiyacı var" şeklinde konuşarak, müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

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İngiltere Başbakanı Starmer'den Savunma Harcamaları uyarısı

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