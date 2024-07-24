İngiltere Başbakanı Starmer, Düzensiz Göç ve Ulusal Güvenlik Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

Başbakan Starmer'ın İlk Oturumu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentodaki ilk "Başbakan'a Sorular" oturumuna katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Starmer, önceki hükümeti düzensiz göç nedeniyle "sınırların kontrolünü kaybetmekle" suçladı ve yeni hükümetin "Sınır Güvenliği Komutanlığı" kuracağını duyurdu.

Düzensiz Göç ve Sınır Güvenliği

Starmer, İşçi Partisi'nin 4 Temmuz'daki genel seçimlerden zaferle çıkmasının ardından parlamentodaki ilk oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, "Önceki hükümetin sınırlarımızın kontrolünü kaybetmiş olması vahim bir meseledir." dedi. Bu durumun ciddi bir yanıt gerektirdiğinin altını çizerek, "Bu nedenle çeteleri çökertmek için Sınır Güvenlik Komutanlığımızı kuracağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Üzerine Vurgular

Eski Başbakan Rishi Sunak, Starmer'a Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki durumu sordu. Starmer, "Ulusal güvenlik, hükümetin birinci görevidir." diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Ayrıca, ülkenin savaş uçağı programında kaydedilen ilerlemeleri vurguladı.

Gazze ve Ateşkes Çabaları

İşçi Partili milletvekili Muhammed Yasin, Gazze'de olanların trajedisini gündeme getirerek, ateşkes sağlaması için nasıl bir baskı uygulayacağına dair soru yöneltti. Starmer, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya acil ateşkes ihtiyacını ilettiğini vurgulayarak, "İki devletli çözüm istiyoruz." mesajını yineledi.