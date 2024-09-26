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İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile New York'ta Görüştü

Keir Starmer ve Mahmud Abbas, Gazze'de yaşanan sivil kayıpları ve insani krizi ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:21
İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile New York'ta Görüştü

Starmer ve Abbas'tan Ortak Açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki liderin Gazze'deki sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Artan Şiddete Dikkat Çekildi

Starmer ve Abbas, Batı Şeria'da Filistin topraklarını işgal eden İsrailli güçlerin artan şiddetini kınayarak, Gazze için acil ateşkes ve insani yardımların artırılmasının önemine vurgu yaptılar.

P政治ye Çözüm ve Reform Çağrısı

Görüşmede liderler, Filistin Yönetimi'nin desteklenmesi, reforme edilmesi ve krize siyasi bir çözüm bulunması konularını da ele aldı. İki lider, bu konuda yapılması gereken adımlar üzerinde durdular.

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