İngiltere Başbakanı Starmer, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Önemli Mesaj

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, özellikle Orta Doğu'daki gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İsrail'e Saldırılmaması Vurgusu

Starmer, Pezeşkiyan'a İsrail'e saldırmaktan kaçınma çağrısında bulunarak, savaşın kimseye fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Görüşmede tansiyonu düşürmeye yönelik adımların önemini vurgulayan Starmer, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için sakin ve dikkatli düşünme zamanının geldiğini ifade etti.

Diplomatik Çabaların Önemi

Starmer, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması konularında diplomatik girişimlerin gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran'daki yabancı mahkumların tıbbi destek alması gerektiğine de dikkat çekti.

İki Ülke Arasındaki Diyalog

İki lider, İngiltere ile İran arasındaki yapıcı diyaloğun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği konusunda hemfikir oldu. Starmer, bu diyaloğun; İran'ın Orta Doğu'daki eylemlerini sona erdirmesi, İngiltere'deki bireylere yönelik tehditlerin ortadan kalkması ve Rusya'ya desteğin sona ermesi durumunda mümkün olacağını belirtti.