Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere Başbakanı Starmer, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Starmer, Pezeşkiyan ile olan telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimin düşmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:20
İngiltere Başbakanı Starmer, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Önemli Mesaj

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, özellikle Orta Doğu'daki gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İsrail'e Saldırılmaması Vurgusu

Starmer, Pezeşkiyan'a İsrail'e saldırmaktan kaçınma çağrısında bulunarak, savaşın kimseye fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Görüşmede tansiyonu düşürmeye yönelik adımların önemini vurgulayan Starmer, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için sakin ve dikkatli düşünme zamanının geldiğini ifade etti.

Diplomatik Çabaların Önemi

Starmer, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması konularında diplomatik girişimlerin gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran'daki yabancı mahkumların tıbbi destek alması gerektiğine de dikkat çekti.

İki Ülke Arasındaki Diyalog

İki lider, İngiltere ile İran arasındaki yapıcı diyaloğun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği konusunda hemfikir oldu. Starmer, bu diyaloğun; İran'ın Orta Doğu'daki eylemlerini sona erdirmesi, İngiltere'deki bireylere yönelik tehditlerin ortadan kalkması ve Rusya'ya desteğin sona ermesi durumunda mümkün olacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak