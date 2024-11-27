İngiltere Başbakanı Starmer: Lübnan'daki Ateşkes Siviller İçin Önemli Bir Rahatlama

İngiltere Başbakanı Starmer, Lübnan'daki Ateşkesin Önemini Vurguladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'daki ateşkesin bölgedeki siviller için önemli bir rahatlama olduğunu belirtti. Starmer, anlaşmanın uzun bir süredir beklendiğine dikkat çekti.

Ateşkesin Önemi

Ateşkesin, çatışmaların bedelini aylardır ödeyen bölgedeki sivil halka büyük bir rahatlama getireceğini ifade eden Starmer, "Bu anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan kalıcı bir siyasi çözüme dönüşmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Orta Doğu'da Kalıcı Barış Vurgusu

Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin Orta Doğu'da kalıcı barış için çabalarını sürdüreceğini belirterek, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına, esirlerin salıverilmesine ve ihtiyaç duyulan insani yardımların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik acil bir ilerleme görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.