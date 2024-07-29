İngiltere Başbakanı Starmer, Paris'te İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Paris'teki olimpiyat açılışında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki güncel sorunları ele almak amacıyla gerçekleştirildi.

Bölgesel Durum ve İşbirliği Vurgusu

Starmer, Herzog'a hayatını kaybeden esirler için başsağlığı diledi. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuka uygun biçimde savunma hakkını desteklediklerini belirtti. Ancak Hamas ile İsrail arasında eşitlik kurulamayacağını vurguladı.

Starmer, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaşması adına ateşkes için acil adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Ticaret ve Yatırım İşbirliği

Herzog ve Starmer, ticaret ve yatırımlar konusunda işbirliklerini sürdürme konusunda da önemli bir mutabakata vardı. Bu görüşme, iki ülke arasında gelecekteki işbirliklerinin temelini oluşturmaktadır.