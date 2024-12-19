İngiltere Başbakanı Starmer: Türkiye Suriye'de Kritik Bir Rol Oynuyor

İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye'nin Suriye'de Önemli Rolünü Açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'nin Suriye'deki kritik rolüne dikkat çekerek, bölgedeki durumun son derece karmaşık olduğunu ve hızla değiştiğini belirtti. Starmer, farklı parlamento komiteleri tarafından oluşturulan İrtibat Komitesi’nde iç ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Rolü

Başbakan Starmer, Suriye’deki Baas rejiminin yıkılmasının birçok kişi tarafından öngörülemediğini ve bu süreçte Türkiye’nin önemli bir parça olduğunu ifade etti. "Türkiye burada önemli bir parça mı? Evet, kesinlikle." diyen Starmer, Suriye'de kurulacak yeni sistemle ilgili yorumda bulunmanın acelecilik olacağını vurguladı.

Bölgesel Gelişmeler ve İnsan Hakları

Starmer, bölge ülkeleri ve küresel aktörlerle birlikte Suriye'deki gelişmeleri ile ilgili görüşmeler yaptıklarını aktardı. "Gelecek olanın iyi olmasını nasıl sağlayacağımızı konuşuyoruz." diyen Starmer, özellikle rejimin uluslararası hukuka uygun, insan haklarını, sivilleri, azınlıkları ve kadınları koruyan bir yapı olması gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkes Çağrısı ve Sığınma Başvuruları

Gazze’deki İsrail saldırılarına dair açıklamalarda bulunan Starmer, "Hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Acil atılması gereken adımlardan biri de esirlerin serbest bırakılmasıdır.", dedi. Ayrıca, Suriyelilerin sığınma başvurularının çoğunun Esed rejiminden kaçanlar tarafından yapıldığına dikkat çekerek, bu başvuruların askıya alındığını belirtti.

Batı Şeria ve Uluslararası Hukuk

Batı Şeria'daki durum hakkında endişelerini dile getiren Starmer, "Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı endişeliyim." ifadeleriyle, kuralların ihlalinin yanı sıra Yahudi yerleşimci şiddetinin de artış gösterdiğini vurguladı. Çözümün uluslararası hukuk çerçevesinde aranması gerektiğini belirtip, bölgeye yardımların girişinin de önemli olduğunu ifade etti.

Sonuç

Keir Starmer, Suriye ve çevresindeki gelişmeleri en iyi şekilde çözmek için çok taraflı bir yaklaşımın gerekliliğini yineleyerek, dikkatli ve kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.