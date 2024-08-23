İngiltere Başbakanı Starmer ve Çin Devlet Başkanı Şi Arasında Telefon Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin'in devlet lideri Şi Cinping ile iki yıl aradan sonra ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli diyalog, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Görüşmeye Dair Detaylar

Çin'in devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, Şi, bu görüşmenin İngiliz tarafının talebi doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Şi, iki ülkenin ilişkilerinin "uzun vadeli ve stratejik bir perspektifle" ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Çin'in İşbirliğine Açıklığı

Şi, İngiltere'nin diyalog ve temasları artırma arzusuna büyük bir önem atfettiklerini vurgulayarak, "Çin, İngiliz tarafıyla eşitlik, karşılıklı saygı, anlayış ve güven temelinde diyalog yürütmeye hazırdır" dedi. Ayrıca, iki ülkenin finans, yeşil ekonomi ve yapay zeka alanlarındaki işbirliğine de dikkat çekti.

İngiltere'nin Beklentileri

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Starmer'ın ulusal güvenlik, güvenli sınırlar ve ekonomik istikrar gibi kendi hükümetinin önceliklerini sıraladığı ifade ediliyor. Başbakan, iki liderin iklim değişikliği ve küresel güvenlik gibi konularda yakın işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Samimi Görüşmelerin Önemi

Ayrıca, Starmer, gerektiğinde Hong Kong, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve insan hakları gibi konularda açık, samimi ve dürüst görüşmeler yapılması gerektiğini umduğunu belirtti.

Görüşmenin Önemi

Bu görüşme, 2022 Mart ayında Boris Johnson ile gerçekleşen son görüşmeden bu yana, Çin devlet başkanı ile bir İngiliz başbakanı arasındaki ilk telefon görüşmesi oldu. Odak noktası işbirliği ve karşılıklı anlayış ile gelecek dönemdeki ilişkilerin güçlendirilmesiydi.