DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,56 -0,08%
ALTIN
3.046,77 -0,05%
BITCOIN
3.529.018,12 0,06%

İngiltere Başbakanı Starmer ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Gazze'yi Görüştü

Başbakan Starmer, UNRWA ile Gazze'deki yardımların artırılması ve ateşkesin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 00:14
İngiltere Başbakanı Starmer ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Gazze'yi Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer, UNRWA Genel Komiseri ile Gazze'yi Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Londra'da yapılan bu görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve İngiltere'nin UNRWA'ya sağladığı destek masaya yatırıldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, Gazze'de hayatını kaybeden UNRWA personelinin sayısına değinerek, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Görüşmenin ana noktalarından biri olan Gazze'deki yardım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için, yardım çalışanlarının korunmasına yönelik daha fazla önlemin gerekliliği üzerinde duruldu.

Starmer, ayrıca UNRWA'ya 13 milyon sterlin (yaklaşık 577 milyon lira) ek yardım yapacaklarını duyurdu. Bu yardım, bölgedeki insani krizle başa çıkmada kritik bir rol oynamayı amaçlıyor.

İkili, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye yardımların artırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası insani hukukun korunması gerektiğinin altını çizdiler.

Starmer ve Lazzarini, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi amacıyla işbirliklerine devam etme konusunda görüş birliğine vardı.

İLGİLİ HABERLER

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
İstanbul Photo Awards'un 10. Yılı: Dördüncü Sergi Ankara'da Açıldı
3
BM Genel Kurulu'ndan UNRWA'ya Destek ve İsrail'e Yükümlülük Çağrısı
4
Pentagon'dan Türkiye ile Suriye Üzerine İletişim Vurgusu
5
BMGK, Sudan'daki İnsani Kriz İçin Toplandı
6
Etiyopya ve Somali Liderlerinden Ankara Bildirisi: İşbirliği Vurgusu
7
Fahrettin Altun: Türkiye'nin Aracılığıyla Etiyopya ve Somali Arasında Derin Bağlar Kuruluyor

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin