İngiltere Başbakanı Starmer ve UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Gazze'yi Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer, UNRWA Genel Komiseri ile Gazze'yi Görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Londra'da yapılan bu görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ve İngiltere'nin UNRWA'ya sağladığı destek masaya yatırıldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, Gazze'de hayatını kaybeden UNRWA personelinin sayısına değinerek, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Görüşmenin ana noktalarından biri olan Gazze'deki yardım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için, yardım çalışanlarının korunmasına yönelik daha fazla önlemin gerekliliği üzerinde duruldu.

Starmer, ayrıca UNRWA'ya 13 milyon sterlin (yaklaşık 577 milyon lira) ek yardım yapacaklarını duyurdu. Bu yardım, bölgedeki insani krizle başa çıkmada kritik bir rol oynamayı amaçlıyor.

İkili, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye yardımların artırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası insani hukukun korunması gerektiğinin altını çizdiler.

Starmer ve Lazzarini, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi amacıyla işbirliklerine devam etme konusunda görüş birliğine vardı.