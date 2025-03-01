İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy ile Zirve Öncesi Görüşmeye Başladı

İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy ile Görüşmeye Başladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın düzenlenecek olan Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili görüşme için bir araya geldi.

Zelenskiy, başkent Londra’da gerçekleştirilecek olan zirve öncesinde Starmer’ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara’daki buluşmasına katıldı. İki lider, medyanın önünde tokalaştıktan sonra görüşmeye geçiş yaptı.

Yarınki zirve, İngiltere Başbakanı Starmer’ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen bu önemli toplantıda yer alacak.

Ayrıca, Zelenskiy’nin İngiltere ziyareti sırasında Kral Charles ile de görüşmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu buluşmanın, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşeceği gündeme geldi.

Beyaz Saray'daki Tartışma Sonrası Londra'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sırasında tartışma yaşamıştı. Olayın ardından, daha önce planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terketmişti.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin bireysel tutumunu eleştirirken, Zelenskiy ise ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Böylece, nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanması da gerçekleşmemişti.

Trump, tartışma sonrası yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin barışa hazır olmadığını savunurken, Zelenskiy, Fox News’a verdiği mülakatta Trump’tan özür dileme gereği hissetmediğini belirtti.