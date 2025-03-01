İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy'ye Destek Sözü Verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye tam destek verdiklerini Londra'da açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:36
İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy'ye Destek Sözü Verdi

Starmer, Zelenskiy için Destek Sözleri Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Londra'da ağırlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Starmer, baş başa görüşmeden önce Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Starmer, dışarıda toplanan destekleyen halka işaret ederek, "Dışarıdaki seslerden de duyduğunuz üzere İngiltere genelinde tam destektesiniz ve ne kadar sürerse sürsün sizin ve Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

Dışarıdaki kalabalığın, İngiltere'nin Zelenskiy ve Ukrayna’ya verdiği desteği gözler önüne serdiğini vurgulayan Starmer, ülkesinin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin devam edeceğini belirtti. Starmer, bu destek ile birlikte Ukrayna'da kalıcı barışın önemine de dikkat çekti.

Ukrayna İçin Kalıcı Barış Vurgusu

Starmer, kalıcı barışın Ukrayna'nın egemenliği ve güvenliğine dayandığını ifade etti. Ayrıca, bu barışın sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve İngiltere için de hayati önem taşıdığını söyledi.

Zelenskiy'den Teşekkür ve Güvence

Zelenskiy ise, açıklamasında kendisini destekleyen İngiltere halkına ve ülkeye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Londra ziyareti kapsamında Kral 3. Charles ile de görüşeceğini belirten Zelenskiy, "Desteğinize güveniyoruz" diye konuştu.

Trump ile Tartışmanın Ardından Londra'ya Geçti

ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen tartışmanın ardından Londra’ya gelen Zelenskiy, pazar günü katılacağı zirve için bu sabah Londra'ya ulaştı. Tartışma sırasında, Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy, ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu. Zelenskiy ise, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

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