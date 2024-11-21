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İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail’in Meşru Müdafaa Hakkını Savundu

İngiltere, İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklemeye devam edeceğini açıkladı. UCM'nin tutuklama emrine saygı gösteriyorlar.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:20
İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, İsrail’in Meşru Müdafaa Hakkını Savundu

İngiltere, İsrail'in Meşru Müdafaa Hakkını Destekliyor

İngiltere Başbakanlık sözcüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) verdği tutuklama emrinin ardından yaptıkları açıklamada, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunmaya devam edeceklerini bildirdi. Sözcü, UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduklarını ve mahkemenin uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçları inceleyen bir kurum olduğunu belirtti.

İsrail ile Ahlaki Eşitlik Yok

Sözcü, ayrıca İsrail ile Hamas ve Hizbullah arasında “ahlaki olarak eşitlik bulunmadığını” vurguladı. Acil bir ateşkes sağlanmaya ve Gazze'deki şiddete son vermeye odaklanacaklarını ifade etti.

Netanyahu’nun Ziyareti Soruları Yanıtsız Kaldı

İngiltere'yi ziyaret etmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağına dair sorulara ise sözcü, herhangi bir yanıt vermekten kaçındı. Başbakan Keir Starmer'ın, İsrail’in meşru müdafaa hakkına destek vermek için Netanyahu ile temasta olmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

UCM'ye Saygı ve ABD’nin Açıklamaları

Ayrıca, ABD'nin UCM için kullandığı “kanguru mahkemesi” ifadesiyle ilgili soruya sözcü, “UCM'nin bağımsızlığına saygı gösteriyoruz.” yanıtı ile yetindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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