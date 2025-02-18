İngiltere Başsavcısı'ndan Başbakan Starmer'a Tepki: Yargıya Saygı Zorunlu

İngiltere Başsavcısı Sue Carr, Gazzeli aileye vize verilmesini eleştiren Başbakan Starmer'a, bağımsız yargıya saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:25
İngiltere Başsavcısı'ndan Başbakan Starmer'a Tepki: Yargıya Saygı Zorunlu

İngiltere ve Galler Başsavcısı Sue Carr, Gazzeli bir ailenin Ukrayna aile vizesi uygulaması kapsamında mahkeme kararıyla vize verilmesini eleştiren Başbakan Keir Starmer ve ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch’a yanıt verdi.

Carr, Starmer ve Badenoch'un tepkilerini The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada değerlendirdi. Gazzeli aileye vize verilmesine yönelik mahkeme kararını eleştirmeyi "kabul edilemez" olarak tanımlayan Carr, hükümetin bağımsız yargıya saygı gösterme zorunluluğunu vurguladı.

"Hükümet, bağımsız yargıya açıkça saygı duymakla yükümlüdür" diyen Carr, Starmer ve Badenoch'un bir hakimi eleştirerek onu koruma konusunda başarısız olduklarını belirtti.

Carr, Starmer ve Adalet Bakanı Shabana Mahmood’a bir mektup yazarak endişelerini dile getirdiğini ifade etti. "Muhalefetin bir kararın yanlış olduğunu belirten bir sorusuyla başladı ve başbakan buna yanıt verdi. Hem soru hem de yanıt tamamen kabul edilemez" dedi.

Milletvekillerinin de adli süreçlere saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Carr, itirazların temyiz süreçleri izlenerek yapılması gerektiğini kaydetti.

Gazzeli bir aile, geçen yıl Gazze'deki duruma vurgu yaparak İngiltere’nin savaş mağduru Ukraynalılar için geçici süreyle çıkardığı aile vizesi uygulamasından yararlanmak istemişti. İçişleri Bakanlığı tarafından iki kere reddedilen aile, konuyu mahkemeye taşımış ve mahkeme, Gazze'deki durumun çocuklar için tehlikeli olduğuna karar vererek aileye vize verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Badenoch, 12 Şubat’ta İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen Başbakan’a Sorular oturumunda, Ukrayna aile vizesi kapsamında 6 kişilik Gazzeli ailenin İngiltere'ye geldiğini açıklamıştı. Ayrıca, mahkeme kararının yanlı olduğunu ifade eden Badenoch, "Bu uygulama bunun için çıkarılmadı. Karar kesinlikle yanlıştır ve devam etmemelidir" demişti.

Starmer ise Badenoch’a yanıtında, "Badenoch haklı, bu kararı desteklemiyorum. Yanlış bir karardır. Yasal boşlukları kapatmamız gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

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