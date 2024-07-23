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İngiltere, Bibby Stockholm Gemisini Ocak 2025'te Boşaltacak

İngiltere hükümeti, sığınmacıların tutulduğu Bibby Stockholm gemisinin boşaltılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:30
İngiltere, Bibby Stockholm Gemisini Ocak 2025'te Boşaltacak

İngiltere'nin Sığınmacı Politikasında Değişiklik

İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yılın ağustos ayından itibaren 500 düzensiz erkek göçmenin bulunduğu Bibby Stockholm isimli geminin Ocak 2025'te boşaltılacağını duyurdu.

Yeni İdare, Eski Planlardan Vazgeçti

İngiliz medyasında yayınlanan haberlere göre, 5 Temmuz'da yeni göreve başlayan hükümetin İçişleri Bakanlığı, önceki yönetimin uyguladığı gemilere sığınmacı yerleştirme planından çıkıldığını açıkladı. Bu karar ile birlikte sığınma başvurularındaki tıkanıklığa çözümler geliştirilerek, oteller ve geçici barınma yerlerinde kalan sığınmacılara yönelik kararların hızlandırılması amaçlanıyor. İlgili açıklamada, 10 yıl içinde bu süreçte 7,7 milyar sterlinlik (yaklaşık 326 milyar lira) tasarruf edileceği belirtilmiştir.

Gemin Kullanım Süresi Sona Eriyor

Dorset bölgesindeki Portland limanına demirli 500 kişi kapasiteli Bibby Stockholm gemisinin sözleşmesinin sona ereceği ifade edildi. Bu doğrultuda, geminin Ocak 2025 itibarıyla kullanılmayacağı ve bu durumun 20 milyon sterlin (yaklaşık 850 milyon lira) tasarruf sağlayacağı açıklandı.

Eleştirilen Proje ve Yeni İktidar Açıklamaları

Önceki hükümet, otellerde tutulan göçmenlerin daha düşük maliyetli mekanlarda konaklaması için çeşitli projeler başlatmıştı. Bu bağlamda Bibby Stockholm gemisi, sığınmacıların yerleştirilmeye başladığı ilk hafta içinde su tesisatındaki lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltıldı ve 19 Ekim'de tekrar göçmen kabulüne başladı. Bu ay başında göreve gelen İşçi Partisi yönetimi, göç sorununa köklü çözümler geliştireceğini belirterek Orta Doğu ve Afrika'daki projelere 84 milyon sterlinlik bir kaynak ayıracağını bildirdi. Yeni hükümet, uzun süre sonuçsuz kalan sığınma taleplerinin doğurduğu tıkanıklığı aşarak, sınır dışı edilmesi gereken kişilerin bir an önce ülkeden gönderileceği sözünü verdi.

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