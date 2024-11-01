İngiltere, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını Devraldı

İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Yeni Dönemi

İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını İsviçre'den devralarak, ekim ayı boyunca dünya genelindeki önemli krizlere odaklanmayı planlıyor.

BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward'dan Açıklamalar

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin dönem başkanlığına dair düzenlediği basın toplantısında, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." diyerek mevcut durumu değerlendirdi.

Öncelikli Konular

Woodward, dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin odaklanacağı bölgeleri sıralayarak, Orta Doğu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Sudan meselelerine dikkat çekti.

Orta Doğu'daki Gerginlikler

Orta Doğu'daki gerginliğin artmasının kimseye yarar sağlamadığını belirten Woodward, bu konunun gündemde kalacağını ifade etti. "Ölüm ve kaos olunca, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok uzakta aramaya gerek yok" sözleriyle Rusya'nın rolünü sorguladı.

Rusya ile İlişkiler

Woodward, Rusya'nın BMGK'daki tutumunu eleştirerek, "Rusya'nın aylar boyunca İngiltere'nin Ukrayna toplantısı talep etmesine onay vermediğini" aktardı. Ancak, İngiltere'nin yapıcı ve etkili bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği mesajını verdi.

Sudan'daki İnsani Kriz

Sudan'da kötüleşen insani durum hakkında bilgi veren Woodward, ülkedeki diyalog sürecinin yeniden başlatılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BMGK ve İnsani Yardım İhtiyacı

Dünya genelinde 339 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Woodward, BM'nin Filistinliler için hayati önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın alternatifi olmadığını ve İsrail'in Ajansa yönelik yasasının "yanlış" olduğunu dile getirdi.

Woodward, "Sadece Filistinlilerin değil, hepimizin BM'ye ihtiyacı var." diyerek, uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

BMGK dönem başkanlığı, aralık ayında ABD'ye geçecek.