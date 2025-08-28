İngiltere, British Council'a Hasar Sonrası Rus Büyükelçiyi Dışişleri'ne Çağırdı

Güncelleme

Güncelleme: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları metne eklendi.

Olayın özeti

İngiltere, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus saldırıları sonucunda British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakan Lammy'nin açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi.' ifadelerini kullandı. Lammy, Büyükelçi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını belirterek öldürmenin ve yıkımın derhal durması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi

Bakanlık Sözcüsü, Kelin'in çağrılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada ülkenin bu çirkin saldırıları ve British Council ile AB Delegasyonuna verilen zararı şiddetle kınadığını bildirdi. Sözcü, 'Rusya'nın, Ukraynalı sivillere ve Kiev dahil şehirlere yönelik artan saldırıları savaşı tırmandırmakta ve uluslararası barış çabalarını daha da sabote etmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü ayrıca Ruslara, bu tür eylemlerin İngiltere ve Batı'nın Ukrayna'yı destekleme ve savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığını artıracağını açıkça ilettiklerini belirterek, 'Rusya bu anlamsız öldürme ve yıkımı derhal durdurmalı.' ifadelerini kullandı.

Kayıplar ve hasar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ise saldırı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de ülkesinin yurt dışındaki eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'ın binasının saldırıda hasar gördüğünü belirterek tepki gösterdi.

Sonuç

Olayın ardından Andrey Kelin'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla Londra hükümeti, saldırıları kınayarak Rusya üzerinde diplomatik baskıyı artırma mesajı verdi.