İngiltere Büyükelçisi Jill Morris Şanlıurfa'da: Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak ve Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ile görüştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:05
Valilik ve Büyükşehir ziyaretleriyle temaslarda bulundu

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Morris, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

İngiltere heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Başkan Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.

Büyükelçi Morris, görüşmelerin ardından Hasan Şıldak ve Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

