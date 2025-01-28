İngiltere Çocuk Komisyonu: Çocuklar Aşırı Sağ Eylemlere Eğlence İçin Katılıyor

İngiltere Çocuk Komisyonu'ndan Çarpıcı Rapor

İngiltere Çocuk Komisyonu, Temmuz 2024'te başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarına katılan 147 çocuğun gözaltına alındığını ve bunların büyük bir kısmının merak ve eğlence amaçlı bu olaylara katıldığını açıkladı.

Olayların Ardından Çocukların Katılımı

Rapor, 29 Temmuz 2024 tarihinde Southport'ta bir kişinin 3 çocuğu öldürdüğü ve 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırının ardından yaşanan aşırı sağcı şiddet olaylarının, 30 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında meydana geldiğini vurguladı. Saldırının failleri hakkında çıkan yalan haberler de olaylara zemin hazırladı.

Çocukların Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Olaylara katılan çocukların %97'sinin erkek olduğu, bunlardan yüzde 8'inin 10 ile 13 yaş arasındaki grupta yer aldığı belirtildi. Raporda, görüntülerin izlenmeye devam ettiği ve daha fazla gözaltı yapılabileceği ifade edildi. Çocukların eyleme katılma nedenlerinin çoğu zaman plansız olduğu kaydedildi.

Rehabilitasyona İhtiyaç Vurgusu

Raporda, olaylara karışan çocukların çoğunun geçmişte bir suça karışmadığına ve bir kısmının aşırı sağcı görüşe sahip olmadığına dikkat çekildi. Yine, bazı ifadelerde yetişkinlerin, polise yabancı madde atma konusunda çocukları yönlendirdiği belirtildi. Çocukların büyük bir kısmının meraktan, bir kısmının eğlence amacıyla ve diğerlerinin ise polise duyduğu nefret sebebiyle eylemlerde yer aldığı vurgulandı.

Hükümete Yöneltilen Çağrılar

Rapor, yoksulluk ve fırsat eşitliği gibi sorunlara odaklanılması çağrısında bulunarak, bu sorunların çocukların suça karışmasını engelleyebileceğini belirtti. Gözaltı ve tutuklamaların başvurulacak son yöntem olması gerektiği ifade edilirken, çocuklar arasında yaygın bir polise karşı düşmanlık olduğu da vurgulandı.

Son olarak, raporda güven oluşturan ve olumlu ilişkiler geliştiren çocuk merkezli polislik uygulamalarına acil ihtiyaç olduğu belirtildi.