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İngiltere'de 12 Yaşındaki Çocuk Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Nedeniyle Mahkemeye Çıkarıldı

İngiltere'de 12 yaşındaki bir çocuk, aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle mahkeme önünde savunma yaptı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:02
İngiltere'de 12 Yaşındaki Çocuk Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Nedeniyle Mahkemeye Çıkarıldı

İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Olayları ve Mahkeme Süreci

İngiltere, 30 Temmuz tarihinde patlak veren aşırı sağcı şiddet olaylarıyla sarsıldı ve bu olaylara karıştığı iddiasıyla 12 yaşındaki bir erkek çocuk mahkemeye sevk edildi.

Southport'taki Bıçaklı Saldırı Sonrası Gerginlik

Southport kentinde, 29 Temmuz'da meydana gelen bıçaklı saldırıda, 3 çocuk hayatını kaybetmiş ve 8'i çocuk olmak üzere toplamda 10 kişi yaralanmıştı. Bu olay, ülke genelinde göçmenlere ve Müslümanlara karşı artan aşırı sağcı saldırıların tetikleyicisi oldu.

Yargı Süreci

Merseyside Polisi, gözaltına alınan 927 kişinin 466'sı hakkında iddianamenin hazırlandığını açıkladı. Mahkemeye çıkarılan en genç kişi olan 12 yaşındaki çocuğun duruşması, bugün Liverpool'daki çocuk mahkemesinde gerçekleştirildi.

İsmi açıklanmayan Southportlu çocuk, 21 yaşındaki Harvey Gabbott ve 33 yaşındaki Paul Dryhurst ile birlikte şiddet olaylarına karışma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Ayrıca, Manchester'da 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk için de benzer suçlamalarla iddianame hazırlandı, ancak onların duruşmaları henüz yapılmadı.

Aşırı Sağcı Şiddet Olaylarının Yayılması

Bu durum, 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürüp 10 kişiyi yaraladığı olayın hemen ardından meydana geldi. Olaylar, Müslümanları ve Müslüman kurumlarını hedef alan saldırılarla devam etti.

Aşırı sağcı gruplar, polise ve karşıt görüşteki gruplara yönelik çatışmalar sırasında çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirdi. Hedef alınan yerler arasında evler, iş yerleri, araçlar, camiler ve polis araçları yer aldı.

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