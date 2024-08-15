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İngiltere'de 2000 Yıllık Mozaik Keşfi

Shropshire'de yapılan kazılarda 2000 yıllık mozaik bulundu. Roma Dönemi'ne ait değerli buluntular arkeologları sevindirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:28
İngiltere'de 2000 Yıllık Mozaik Keşfi

İngiltere'de Tarihi Keşif

İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki kazılar, 2000 yıllık bir mozaik ile yeni bir tarihi sayfa açtı. Kazıların yapıldığı Wroxeter bölgesinde keşfedilen bu mozaik, Shrewsbury yakınlarındaki Roma Şehri'nde ortaya çıkarıldı.

Mozaikin Önemi

BBC'nin haberine göre, bu mozaik; parlak renkli yunuslar ile balıkları tasvir etmekte ve ana sivil tapınağın arama çalışmaları sırasında bulundu. Arkeologlar, bu buluntunun, şehrin kuruluşundan kısa bir süre sonrasına ait olduğunu ve muhtemelen zengin bir kişi tarafından yaptırıldığını belirtti.

Buluntular ve Geçmişe Işık Tutan Veriler

Elde edilen diğer buluntular arasında sikkeler, çanaklar ve çömlekler yer almakta. Ayrıca, mozaiğin bir yanında boyalı bir alçı duvar da keşfedildi. Uzmanlar, bu bulguların şehrin tarihini ve burada gerçekleşen faaliyetleri anlamak için önemli bir veri sağlayacağını ifade etti.

Bir İlk

English Heritage kurumunun yetkilisi Win Scutt, keşif hakkında yaptığı açıklamada, "Kazılarımız bu binanın duvarlarını keşfetme umuduyla yapılıyordu. Ancak, binlerce yıldır gizli kalmış güzel ve bozulmamış bir mozaikle karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştik" dedi. Temmuz ayında da, kentin ana yolunda büyük bir anıtsal yapı ve anıt mezar bulunmuştu.

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