İngiltere'de 4 Bin Yıl Öncesine Ait Yamyamlık İzleri Ortaya Çıktı

4 Bin Yıl Önceki Dehşet: Yamyamlık İzleri

İngiltere’nin Somerset bölgesinde gerçekleştirilen araştırmalarda, yaklaşık 4 bin yıl önce meydana gelen bir saldırıya ait kemiklerde yamyamlık izleri tespit edildi. Bilim insanları, bu saldırıda yaklaşık 37 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü.

Arkeolojik Bulgular ve Analizler

Kurbanların kemiklerinin, saldırganlar tarafından 15 metrelik bir kuyuya atıldığı düşünülüyor. Yaklaşık 3 bin kemik parçası üzerinde yapılan ayrıntılı analizler, kurbanların taş aletlerle parçalandığını ve öldürüldükten sonra ritüel amaçla yenildiğini gösteriyor. Bu olay, Bronz Çağı'nda İngiltere'de tespit edilen en büyük şiddet vakası olarak kayıtlara geçti.

Köylerin Yok Olma Tehlikesi

Uzmanlar, Erken Bronz Çağı İngilteresi'nde köylerin genellikle 50-100 kişiden oluştuğunu belirtirken, bu yamyamlık vakasının belki de o dönemdeki topluluğun tamamını yok etmiş olabileceğini vurguladı.

Dehşet Verici Bir Mesaj

Oxford Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden araştırmacı Prof. Dr. Rick Schulting, kurbanların yamyamlar tarafından "dehşet verici bir mesaj iletmek" hedefi güdülerek yenilmiş olabileceğini ifade etti. Ayrıca bu katliamın "intikam arzusuyla" gerçekleştirilmiş olabileceğini ve etkilerinin nesiller boyunca hissedildiğini belirtti.

Açlıkla İlgisi Yok

Araştırmacılar, kemik parçalarının hayvan kalıntılarıyla birlikte bulunmasının, o dönemde yeterli yiyecek kaynağı olduğunu ve saldırganların kurbanları “açlık nedeniyle” yemediğini gösterdiğini bildirdi.

Bu çalışma, Bronz Çağı’na ait ilk belgelenmiş yamyamlık vakası olarak kayıtlara geçerken, kurbanların kemik kalıntıları ilk olarak 1970’lerde mağaracılar tarafından Mendip Tepeleri’ndeki Charterhouse Warren mağaralarında bulunmuştu. Araştırma detayları, Antiquity dergisinde yayımlandı.

Yamyamlık, din, tapınma ve büyü gibi çeşitli amaçlarla insan eti yenmesini ifade eden bir kavramdır.