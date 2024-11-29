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İngiltere'de 60'tan Fazla Milletvekili, İsrail'e Yaptırım Çağrısında Bulundu

İngiltere'de 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:23
İngiltere'de 60'tan Fazla Milletvekili, İsrail'e Yaptırım Çağrısında Bulundu

İngiliz Milletvekillerinden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

İngiltere'de bulunan 7 farklı siyasi partiden 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e kapsamlı yaptırımlar uygulanması yönünde çağrıda bulundu. Milletvekillerinin, Richard Burgon ve Imran Hussain tarafından hazırlanan bir mektup aracılığıyla Dışişleri Bakanı David Lammy'ya hitaben yaptığı bu talep, uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekiyor.

Geçmişteki Hukuk İhlalleri Gözler Önüne Serildi

Mektuba imza atan isimler arasında, İşçi Partisi'nden Diane Abbott, bağımsız milletvekili John McDonnell, Yeşiller Partisi Eş Kurucusu ve milletvekili Carla Denyer ile Jeremy Corbyn gibi dikkat çekici isimler yer alıyor. Liberal Demokratlar, Plaid Cymru ve İskoç Ulusal Partisi'nden birçok milletvekili de destek verdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Tavsiyesine Vurgu

Mektupta, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından temmuz ayında verilen tavsiye kararına atıfta bulunuluyor. UAD, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini hukuka aykırı olarak değerlendirerek, bunu mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için önlemler alınması gerektiğini belirtmişti.

Milletvekilleri, İngiltere hükümetini uluslararası hukuka uygun davranmaya ve somut adımlar atmaya davet ederken, "Hükümete, UAD'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı durumla ilgili tarihi kararını uygulamak için yaptırımlar getirmesi" ifadesine yer verildi.

Ekonomik İlişkilerde Değişim Çağrısı

Mektupta, İngiltere'nin İsrail'in işgal altındaki topraklardaki yasa dışı durumunu sürdürmesine katkıda bulunan ticaret ve yatırım ilişkilerini sonlandırması çağrısında bulunuldu. Milletvekilleri, "UAD'nin tavsiye kararını desteklemek, bu taahhüdü göstermek için kritik bir adım olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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