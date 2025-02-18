İngiltere'de 900'den Fazla İşçi Partili Hükümetin Göç Politikasını Eleştirdi

İngiltere'de 900'den fazla İşçi Partili siyasetçi ve sendikacı, hükümetin göç ve iltica politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu grup, mevcut hükümetin göstermelik acımasızlık (performative cruelty) politikasını, geçmişteki Muhafazakar Parti hükümetinin uygulamalarını taklit etmekle suçladı.

Ortak Bildiride Hükümete Tepki

Aralarında İngiliz milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin de bulunduğu bu grubun yayımladığı ortak bildiride, İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı ve küçük teknelerle Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye ulaşan kişilere vatandaşlık verilmesini yasaklayan karara sert tepki gösterildi.

Bildiride, hükümetin sınır dışı edilen göçmenlere ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşmasının, düzensiz gelen kişileri suç sayma niyetini yinelediği vurgulandı. Ayrıca, bu kişilerin İngiliz vatandaşı olmasının süresiz olarak yasaklanması eleştirildi. "Bu önlemler, geçtiğimiz temmuzda seçmenler tarafından reddedilen başarısız Muhafazakar Parti hükümetlerinin sergilediği 'göstermelik acımasızlığı' taklit ediyor" denildi.

Göçmenlerin Ülkeye Katkısı Vurgulandı

Bildiride, göçmenlerin ülkeye yük olmadığı, aksine toplumu birçok açıdan zenginleştirdiği belirtilerek, "Göçmen karşıtı siyaset ne bir tek ev inşa eder, ne bir hastaneye personel kazandırır ne de kimsenin maaşını yükseltir. Bunun yerine hükümet, aşırı sağcı Reform UK partisinin söylemlerine sarılarak onların yükselişine zemin hazırlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Parti İçinde Uyarılar ve Talimatlar

İşçi Partisi liderlerine çağrıda bulunarak, partinin iktidara giden yolunun çoğunluğun çıkarlarına hizmet etmek üzerinden geçmesi gerektiği vurgulandı. "Tasarruf politikalarını geri çevirmeli, iklim krizine çözüm bulmalı, su ve enerji şirketlerinin halkı sömürmesine karşı çıkmalı ve işçi sınıfı dayanışmasını teşvik eden bir siyaset anlayışını benimsemeliyiz" denildi.

Öte yandan, İşçi Partisi içindeki bazı kesimlerden daha önce de benzer uyarılar gelmişken, partinin göç politikalarında aşırı sağcı Reform UK partisinin söylemlerine yaklaşmasının ters etki yaratabileceği belirtilmişti. Ayrıca, bazı sendika liderleri ve kilise temsilcileri, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a mültecilere vatandaşlık verilmesini engelleyen kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.