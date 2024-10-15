İngiltere'de Aktivistler, Çocuk Güvenliği İçin Roblox'a Karşı Önlemler Talep Ediyor

Roblox'a Yönelik Güvenlik İtirazları

İngiltere'de çocukların çevrim içindeki güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren aktivist gruplar, araştırma şirketi Hindenburg'un raporuna dayanarak, oyun platformu Roblox hakkında sıkı düzenlemeler ve denetimler talep ediyor.

Pedo Cehennemi İddiaları

Hindenburg'un açıkladığı raporda, Roblox'un çocuklar için ciddi bir risk taşıdığı ve pek çok cinsel istismar ve diğer tehlikeli içeriklerin mevcut olduğu vurgulanıyor. Raporda kullanıcıların, çocuklara yönelik istismara açık şekilde tepki verdiği ve bazı hesapların Jeffrey Epstein gibi ünlü isimlere açıldığı belirtiliyor.

Roblox'un Yanıtı

Oyun platformunun yetkilileri, Hindenburg'un eleştirilerini reddederek, şikayet edilen içeriklerin kaldırıldığını veya incelenmekte olduğunu bildirdi.

Ofcom'a Yasa Uygulama Çağrısı

Aktivist gruplar, Ofcom'a Çevrim İçi Güvenlik Yasasını etkili bir şekilde uygulama ve teknoloji şirketlerine katı kurallar belirleme çağrısında bulundu. Bu bağlamda, Molly Russell Vakfı kurucuları, yasanın çocukları korumadaki önemine dikkat çekti.

Denetim Gerekiyor

Molly Russell Vakfı'nın Üst Yöneticisi Andy Burrows, Hindenburg'un raporunun, çocuk güvenliği konusundaki eksikliklerin sistematik bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti. Çocukları korumak için geçerli ve etkili bir yöntem olarak Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nı savundu.

Siyasi Liderlik İhtiyacı

Lordlar Kamarası üyesi Barones Beeban Kidron, Roblox'un çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlü olması gerektiğini ve etkili bir yasa uygulanabilmesi için güçlü siyasi liderliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ofcom'un Açıklamaları

Ofcom, Roblox gibi platformların çocukları şiddet ve pornografiden korumak için gerekli önlemleri alması ve yaş kontrolü mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kullanıcı Demografisi

Roblox'un yaklaşık 80 milyon günlük kullanıcısı bulunuyor ve bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 20'si 9 yaşın altında, çoğu ise 16 yaşın altında yer alıyor. Kullanıcılar platformda iletişim kurarken, kendi oyun senaryolarını da oluşturma imkanına sahip.