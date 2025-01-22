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İngiltere'de Antibiyotiklerin Demans Riskini Azaltma Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor

Yeni araştırma, İngiltere'de antibiyotiklerin demans riskini azaltma potansiyelini inceliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:06
İngiltere'de Antibiyotiklerin Demans Riskini Azaltma Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor

İngiltere'de Antibiyotik Araştırması

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sık kullanılan antibiyotikler ve antiviral ilaçların demans hastalığı riskini azaltma potansiyelini ortaya koyuyor. Cambridge ve Exeter Üniversiteleri'nden araştırmacılar, bu ilaçların etkililiğini, 130 milyon tıbbi kayıt verisi ve 1 milyon demans vakası üzerinde inceleyerek değerlendiriyor.

Viral ve Bakteriyel Enfeksiyonların Rolü

Araştırmacılar, viral ve bakteriyel enfeksiyonların demans gelişiminde rol oynayabileceğini ve antibiyotiklerin yanı sıra virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan antiviral ilaçların da demans riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Bu durum, ilaçların potansiyel faydaları açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Diğer İlaçların Etkisi

Çalışmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu ise, diyabet, kalp hastalığı, antidepresan ve şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçların ise demans riskini artırabileceği yönündeki verilerdir. Bu bulgular, mevcut tedavi yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Uzman Yorumları

The Guardian gazetesine konuşan Dr. Julia Dudley, mevcut ilaçların demans riskini azaltıp azaltamayacağını belirlemenin erken olduğunu, bu bulguların klinik deneylerle test edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Alzheimer Topluluğu'ndan Richard Oakley, güvenilirliği kanıtlı ilaçların demans riskini azaltma potansiyelinin, yeni ilaç geliştirme sürecinde büyük tasarruf imkanı sağlayabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Verileri

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demans hastalığı ile mücadele ediyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası ortaya çıkıyor. Araştırma bulguları, Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions dergisinde yayımlandı.

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