İngiltere'de Aşırı Sağ Olaylarını Tetikleyen Kadın Gözaltına Alındı

İngiltere'de Yalan Bilgi Skandalı

İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada yaptığı yanıltıcı paylaşımlar sonucu aşırı sağcı protestoların patlak vermesi iddiasıyla gözaltına alındı. Cheshire Polis Teşkilatı, söz konusu kadının Southport kentinde 29 Temmuz'da meydana gelen ve üç çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan bıçaklı saldırıyla ilgili dezenformasyon yaydığını duyurdu.

Bernadette Spofforth Kimdir?

Polis, gözaltına alınan kişinin Bernadette Spofforth olduğunu açıkladı. Bugün (8 Ağustos) yapılan açıklamada, "Irkçı nefreti kışkırtmak ve yanlış bilgi yaymak amacıyla yazılı materyal paylaşmaktan dolayı gözaltına alındı" ifadesine yer verildi.

Cheshire Polisinden Uyarı

Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, son günlerde yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet üzerinden yayılan yanlış bilgilerle tetiklendiğini belirtti. Ross, sosyal medyada bilgi paylaşmanın sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu durum, güvenilir bilgi paylaşımının önemine dair çarpıcı bir örnektir" dedi.

Spofforth'un Savunması

İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Bernadette Spofforth, paylaşımlarının aşırı sağcı olaylara neden olmadığını savundu. Kendisiyle yapılan röportajda, "Bu paylaşımı yaptım ama o olaylarla alakası yok. Ancak, bu paylaşımın farklı kaynaklarca kullanılmış olabileceğini kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumsal sonuçlar

28 Temmuz'da meydana gelen saldırıda, 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı olay sonrasında, polis tarafından 483 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yaşanan olayların, Müslüman sığınmacılara karşı aşırı sağcı faaliyetlerin artmasına neden olduğu ve saldırganın kimliği hakkında yalan bilgilerin yayılmasının bu durumu tetiklediği iddia ediliyor.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Saldırganın 17 yaşında olduğu ve isminin Axel Radukubana olduğu daha sonra açıklanmıştı. Radukubana'nın Hristiyan olduğu ve Cardiff'te doğduğu bilgileri elde edilmiştir.