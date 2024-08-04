İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylemler: 92 Kişi Gözaltında

İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylemler Sonrası Gözaltılar

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da birkaç şehirde gerçekleşen aşırı sağcı gösteriler sonrasında toplam 92 kişi gözaltına alındı. Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool gibi birçok şehirde yaşanan olaylar, polisin bölgelerden sorumlu teşkilatları tarafından duyuruldu.

Polis Açıklamaları

Merseyside Polisi, Liverpool'daki eylemler nedeniyle 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hull'da ise Humberside Polisi, bir kişinin bıçaklandığı olaylarla bağlantılı olarak 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bristol'da Avon ve Somerset Polisi, atlı polislerin müdahale ettiği olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Blackpool, Preston ve Blackburn'de yaşananlar sonrası Lancashire Polisi toplamda 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Stoke-on-Trent'te ise Staffordshire Polisi, bıçaklama iddiasının asılsız olduğunu ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kuzey İrlanda ve Diğer Kentlere Dair Gözaltılar

Kuzey İrlanda'da aşırı sağcıların bir cami çevresinde zarar verme eylemleri sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Leeds ve Leicester'daki olaylar nedeniyle ise sırasıyla 1 ve 2 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme Çalışma Süreleri

Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların şiddet eylemleri karşısında hızlı adımlar atılacağını kaydetti. Başbakan Keir Starmer, gerekli cezaların hızla uygulanması için mahkemelerin 24 saat çalışabileceğini belirtti.

Olayların Arka Planı: Bıçaklı Saldırı

Aşırı sağcı eylemler, Southport'taki bir bıçaklı saldırı sonrasında arttı. Bu saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştı. Aşırı sağcılar, şüpheliyi Müslüman bir sığınmacı olarak gösteren iddialar yaymıştı. Ancak polis, saldırganın 17 yaşında bir erkek olduğunu belirtti. Bu olayın ardından aşırı sağcı gruplar ülke genelinde protestolar düzenlemeye başladı.

Aşırı sağcıların ilerleyen günlerde daha fazla eylem gerçekleştirmeyi planladıkları bildirildi.